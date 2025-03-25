Матвиенко призвала учитывать интересы семей в нацпроектах в сфере транспорта

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во вторник, 25 марта, подчеркнула необходимость учитывать интересы семей при реализации национальных проектов в области транспорта.

Она отметила, что это особенно важно в контексте обеспечения доступности пассажирских перевозок и повышения безопасности.

В ходе выставки, посвященной реализации национальных и федеральных инициатив в транспортной сфере, Матвиенко также акцентировала внимание на значении подготовки кадров и необходимости комплексного подхода к модернизации общественного городского транспорта.

19 февраля Минтранс поддержал предложение Госдумы о введении дополнительных льгот для студентов на проезд в поездах дальнего следования во время новогодних каникул. При этом министерство выступило против идеи о фиксации цен, так как это может привести к большим потерям для перевозчика.