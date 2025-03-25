Число эвакуированных из курского приграничья мирных жителей достигло 606
Число эвакуированных из курского приграничья мирных жителей достигло 606, включая 16 детей. Об этом 25 марта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«Масштабная работа по эвакуации наших людей из освобожденных населенных пунктов развернута с 12 марта. Сейчас в ПВР на территории региона размещены 246 мирных жителей, 360 человек забрали родные и близкие», — уточнил Хинштейн.
Он также отметил, что с людьми сейчас работают врачи, психологи, а также социальные и юридические специалисты.
Хинштейн подчеркнул, что эвакуация мирного населения продолжается.
Ранее, 13 марта, российские военные рассказали об эвакуации жителей после освобождения села Казачья Локня. Вывоз проходит в сложных условиях: местность из-за весенней распутицы труднопроходима, а трасса по-прежнему опасна.