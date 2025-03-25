Число эвакуированных из курского приграничья мирных жителей достигло 606, включая 16 детей. Об этом 25 марта сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«Масштабная работа по эвакуации наших людей из освобожденных населенных пунктов развернута с 12 марта. Сейчас в ПВР на территории региона размещены 246 мирных жителей, 360 человек забрали родные и близкие», — уточнил Хинштейн.

Он также отметил, что с людьми сейчас работают врачи, психологи, а также социальные и юридические специалисты.

Хинштейн подчеркнул, что эвакуация мирного населения продолжается.

Ранее, 13 марта, российские военные рассказали об эвакуации жителей после освобождения села Казачья Локня. Вывоз проходит в сложных условиях: местность из-за весенней распутицы труднопроходима, а трасса по-прежнему опасна.