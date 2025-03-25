Военное планирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ближайшие полгода сорвал приход Дональда Трампа к власти в США и его решение прекратить помощь Киеву. Об этом 25 марта заявила наемница из Канады Эйприл Хаггетт в беседе с испанским изданием El Pais.

«Вы думаете, что что-то придет, например, от США, потому что они выделили определенный объем помощи, но затем ее прекращают, потому что пришел новый президент, и все военные планы на следующие шесть месяцев пошли прахом», — отметила она.

Утверждается, что девушка служит в рядах 93-й отдельной механизированной бригады, состоящей исключительно из экс-заключенных. Она также пожаловалась на нехватку денег и провизии, отметив, что 90% получаемых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поступают им в виде пожертвований.

Кроме того, по ее словам, военным зачастую выдают форму, на которой залатаны пулевые отверстия.

Днем ранее политолог, военный аналитик Вадим Мингалев, заявил, что наемники, вступившие в ряды ВСУ, разочарованы поражениями на фронте и нестабильной оплатой труда. Так он прокомментировал материал газеты The Times, в котором наемники ВСУ из США рассказали журналистам, что выступают за режим прекращения огня, поскольку несут огромные потери.