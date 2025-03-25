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СМИ сообщили о взрыве на складе боеприпасов в Чехии

Idnes: в Чехии произошел взрыв на складе боеприпасов
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Фото: Idnes
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Взрыв произошел на складе боеприпасов компании Policske strojirny у города Боржины на востоке Чехии, как минимум один человек пострадал, сообщает 25 марта Idnes со ссылкой на спасателей.

Уточняется, что на место уже прибыли 11 спасательных команд, включая пожарных и саперов.

Склад находится рядом с заводом, который производит крупнокалиберные боеприпасы, занимается ремонтом военной техники и поставкой запасных частей.

Это не первый подобный взрыв на складах боеприпасов в Чешской Республике.

В частности, аналогичные инциденты дважды произошли в Врбетице в 2014 году. В 2021 году Прага обвинила в причастности к этим взрывам Россию, что послужило поводом для высылки 18 российских дипломатов. В Москве подобные обвинения категорически отвергли.

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Ранее, 30 января, сообщалось, что в результате взрыва на оружейном заводе Rheinmetall в испанском городе Мурсия пострадали шесть человек. Уточняется, что всех пострадавших доставили в больницы с различными травмами. Двое пострадавших прибыли в медицинские учреждения с ожогами, один отравился продуктами горения, а еще трое — с ушибами и травмами головы.

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