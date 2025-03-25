Завершилась церемония прощания с актрисой Голубкиной

Церемония прощания с актрисой театра и кино, певицей, народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной завершилась в Москве. Ее похоронят на Троекуровском кладбище. Кадры с места публикуют 25 марта «Известия».

Портрет Голубкиной, деревянный крест и гроб с телом актрисы вынесли из храма Святителя Николая Чудотворца.

Проводить Голубкину в последний путь пришли близкие и поклонники артистки.

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась 22 марта на 86-м году жизни. Она родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1964 году окончила ГИТИС. Первую свою роль актриса сыграла в образе Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Также она известна по ролям в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других.