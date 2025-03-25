Политолог оценил способность правительства ФРГ поддерживать антироссийский курс

Германия, где завершается формирование нового правительства, вряд ли сможет поддерживать антироссийский курс в пику США. Об этом 25 марта «Известиям» рассказал научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

В этот день состоится первое заседание бундестага нового созыва, сформированного после досрочных февральских выборов. В этот же день канцлер ФРГ Олаф Шольц и его министры получат от президента Франка-Вальтера Штайнмайера официальные уведомления об отставке.

По словам политолога, позиция нового правительства ФРГ по российско-германским отношениям будет определяться тремя обстоятельствами. Первое обстоятельство — это то, как в целом будут развиваться отношения между Россией и странами Запада, прежде всего в вопросе украинского конфликта.

«Здесь Берлин будет пытаться найти общий подход вместе с Соединенными Штатами как с союзником по НАТО и, в принципе, основным партнером ФРГ. Я не думаю, что у нового правительства будет желание, силы и средства для того, чтобы в одиночку поддерживать конфронтационный курс против Москвы в пику Вашингтону, что бы там сейчас не говорил [лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры ФРГ] Фридрих Мерц», — сказал Соколов.

Эксперт отметил, что громкие заявления Мерца в отношении РФ стоит воспринимать исключительно как составляющую его предвыборной кампании.

Второе обстоятельство, которое будет влиять на риторику Берлина в отношении Москвы, по мнению политолога, — это позиция немецкого бизнеса. Он добавил, что предстоит пронаблюдать за тем, удастся ли этим людям донести до нового руководства ФРГ свои озабоченности, связанные с энергетическим кризисом, прекращением поставок из России энергоресурсов и соблюдением режима антироссийских санкций, которые также негативно влияют на немецкий бизнес. Прежде всего на тот, который вел дела в РФ.

Также на российско-германские отношения окажет влияние и позиция немецкого общества. Согласно опросам общественного мнения и результатам досрочных выборов, у граждан Германии созрел запрос на новые подходы во внешней политике Берлина в отношении Москвы, отметил политолог.

«Более трети избирателей проголосовали за оппозиционные партии, которые выступали именно за изменение внешнеполитической риторики и практики ФРГ, за активную дипломатическую роль Берлина в рамках украинского кризиса», — подчеркнул эксперт.

Соколов добавил, что на досрочных выборах партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) получили большую поддержку. Если правительство не продолжит политику неформального запрета на взаимодействие с крайне правыми политическими силами («брандмауэр») и не представит проголосовавших за них граждан как людей, подверженных пропаганде, то голос этой части немецкого общества сможет повлиять на будущее отношений Германии и РФ, заключил политолог.

Досрочные выборы в бундестаг состоялись в Германии 23 февраля. Победу одержал оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), набравший почти 28,6% голосов. Второе место заняла партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%. Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) не прошли в бундестаг. С победившим на выборах блоком рассчитывает сформировать правящую коалицию Социал-демократическая партия (СДПГ) Шольца. 24 марта ХДС/ХСС и СДПГ представили предложения по коалиционному договору.

12 марта в посольстве РФ в Берлине рассказали «Известиям» о последствиях разрушения связей Германии и России. Так, введенные ЕС санкции в результате оказали влияние на экономику и промышленность ФРГ. Там можно наблюдать социально-экономический кризис, инфляцию, банкротство и, как следствие, снижение уровня благосостояния населения.