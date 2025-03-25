Летевший из США в Китай самолет развернулся из-за забывшего паспорт пилота

Самолет Boeing 787 авиакомпании United Airlines, следовавший из Лос-Анджелеса в Шанхай, был вынужден развернуться в небе после того, как выяснилось, что один из пилотов вылетел без паспорта. Об этом 25 марта сообщил телеканал CNN.

Уточняется, что на борту воздушного судна находились 257 пассажиров и 13 членов экипажа. Примерно через два часа полета самолет развернулся и был перенаправлен в Сан-Франциско.

«Мы организовали новый рейс, который доставил наших клиентов к месту назначения тем же вечером. Клиентам были предоставлены талоны на питание и компенсация», — заявили в авиакомпании.

В результате самолет с новым экипажем приземлился в Шанхае на шесть часов позже, чем было запланировано.

4 января самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Екатеринбург, экстренно сел в аэропорту Шарм-эш-Шейха в Египте. Вскоре после взлета у воздушного судна возникла неисправность в одном из двигателей. На борту были 236 пассажиров, их разместили в зале международных вылетов аэропорта.