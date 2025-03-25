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Спикер парламента Армении исключил пересмотр позиции в отношении ОДКБ

Ален Симонян: Армения не планирует пересматривать свою позицию по поводу ОДКБ
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Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц
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Армения не собирается пересматривать свою позицию в отношении Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 25 марта сообщил спикер парламента Ален Симонян.

На вопрос о пересмотре позиции он ответил, что организация должна пересмотреть и понять, существует она сама или нет.

«Если она (организация. — Ред.) существует, то должна понять, чего она не сделала, что она должна была сделать и что она фиксирует», — цитирует Симоняна Armenpress.

По данным издания, таким образом Симонян прокомментировал бездействие ОДКБ при нападении Азербайджана на Армению.

Кроме того, спикер парламента опроверг сообщения об усилении правительственными учреждениями взаимодействий с российскими партнерами по указанию премьер-министра Армении Никола Пашиняна, уточняет «Газета.Ru».

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Отношения Армении и ОДКБ обострились в ноябре 2022 года, когда Пашинян отказался подписать проект декларации СКБ ОДКБ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения» из-за отсутствия там четкой, по его мнению, политической оценки ситуации в Нагорном Карабахе.

Так, 18 сентября минувшего года премьер-министр Армении заявил об угрозе суверенитету страны со стороны ОДКБ. Он уточнил, что страна максимально приблизилась к точке невозврата в отношениях с организацией из-за того, что та не отвечает на ее вопросы.

В ходе правительственного часа в парламенте 4 декабря Пашинян заявил, что страна считает себя вне ОДКБ и уже не участвует в принятии решений в организации. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 декабря заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, когда получит отмашку из Вашингтона.

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