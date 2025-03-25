Продажи электрокаров с пробегом в РФ выросли на 22% в феврале

Если рынок новых электромобилей в России падает уже восемь месяцев подряд, то продажи электрокаров с пробегом растут пять месяцев подряд — с октября 2024 года. Так, в феврале россияне приобрели 819 таких машин, что на 22% больше, чем год назад, сообщает аналитическое агентство «Автостат» 25 марта.

Более трети вторичного рынка электромобилей (35%) в последний месяц зимы пришлось на марку Nissan (290 единиц). В первую тройку вошли также Zeekr (133 единицы) и Tesla (107 единиц). Они заняли 65% рынка электромобилей с пробегом, тогда как показатели каждого из оставшихся брендов не превысили отметку в 100 единиц.

В модельном рейтинге лидерство сохраняет Nissan Leaf, который в феврале разошелся тиражом в 286 экземпляров. Порог в 100 купленных б/у электромобилей больше не преодолела ни одна из моделей. Позади Leaf идут Zeekr 001 (90 единиц), Tesla Model 3 (49 единиц), Evolute I-Pro (31 единица) и Tesla Model Y (29 единиц).

Всего в январе-феврале на вторичном рынке продажи подержанных электрокаров составили почти 1,7 тыс. единиц, что на 45% больше, чем год назад.

10 марта директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков сообщил, что по итогам первых двух месяцев 2025 года в России было реализовано всего 1269 новых электромобилей. Это на 63% меньше, чем в январе-феврале прошлого года. Рынок электрокаров выдохся, заявил он.