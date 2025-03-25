Открытое горение ликвидировали на нефтебазе в Краснодарском крае

Открытое горение было ликвидировано на нефтебазе в Краснодарском крае, где произошел пожар в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 25 марта сообщил оперативный штаб региона.

«В настоящее время проводят так называемую пенную атаку для того, чтобы не дать огню вновь разгореться и полностью ликвидировать возгорание», — указано в Telegram-канале.

По информации оперштаба, в ликвидации пожара были задействованы 340 человек и 122 единицы техники.

Накануне, 24 марта, сообщалось о локализации пожара на нефтебазе на площади 1250 кв. м. С возгоранием боролись 467 человек, 185 единиц техники и четыре пожарных поезда.

О пожаре на нефтебазе стало известно 19 марта. Он произошел из-за падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Работников дежурной смены предприятия эвакуировали.

21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали двое пожарных. В тот же день удалось ликвидировать горение в обваловании одного из резервуаров.