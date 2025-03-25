Европа нервничает, Киев призывает надавить на РФ. Что пишут СМИ о переговорах в Эр-Рияде

В Эр-Рияде состоялась встреча американской и российской делегаций по перемирию на Украине. С представителями Киева переговоры американцев прошли накануне. За одним столом все три делегации не собрались. Что пишут СМИ о переговорном процессе — в дайджесте «Известий».

Financial Times: российско-американские переговоры по Черному морю заставляют Европу нервничать

Черноморские государства Европы с тревогой следят за продолжающимися сегодня в Саудовской Аравии мирными переговорами между США и Россией по Украине. Они опасаются возможной сделки, которая восстановит часть влияния Москвы на спорные территории.

Financial Times Прибрежные государства (Румыния и Болгария) опасаются каких-либо значительных изменений статуса-кво в Черном море в рамках любого более широкого потенциального соглашения между Россией и США, сообщили чиновники из этого региона.

Украина вытеснила российский флот из западной части моря. Таким образом, ожидается, что любое достигнутое без участия Киева соглашение будет выгодно Москве и может повлиять на безопасность стран региона.

Deutsche Welle (признана в РФ иноагентом): Зеленский призывает надавить на Россию

США с оптимизмом смотрят на переговоры в Саудовской Аравии, направленные на прекращение конфликта на Украине, в то время как Киев и Москва настроены более сдержанно. При этом украинский президент Владимир Зеленский призвал своих союзников оказать новое давление на Россию.

Deutsche Welle Первоначально запланированные на понедельник переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии о частичном прекращении огня начались в воскресенье. После встречи министр обороны Украины Рустем Умеров назвал переговоры с делегацией США в Саудовской Аравии «конструктивными и значимыми».

Россия приуменьшила ожидания быстрого урегулирования конфликта на Украине. В Москве заметили, что переговоры только начинаются и стороны еще в начале пути. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главным направлением России в переговорах с Соединенными Штатами будет обсуждение возможного возобновления зерновой сделки.

CBS News: США и Россия сделают совместное заявление по итогам переговоров, посвященных соглашению о прекращении огня в Черном море

Москва продолжит переговоры с США по поводу конфликта на Украине и будет стремиться привлечь к ним ООН и другие страны. Российский сенатор Григорий Карасин (входящий в состав российской делегации. — Ред.) сообщил, что в ходе 12-часовых переговоров в Саудовской Аравии стороны обсудили всё. Диалог был напряженный, но «полезный».

CBS News Хотя подробности совместного заявления не были сразу ясны, сообщения, которыми администрация президента США Дональда Трампа обменивалась с американской технической группой в Эр-Рияде, были оптимистичными.

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что прекращение огня в отношении воздушной инфраструктуры вступило в силу сразу после телефонного разговора президента Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Следующим на повестке дня было прекращение огня на море, чтобы обеспечить перемещение зерна, топлива и других товаров.

Foreign Policy: США пытаются договориться о прекращении огня в Черном море с Россией и Украиной

Переговоры между США и Россией состоялись на следующий день после того, как делегация Белого дома встретилась с украинскими официальными лицами в Эр-Рияде. В центре внимания этой беседы было 30-дневное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, о котором Россия и Украина договорились на прошлой неделе. Однако атаки продолжаются.

Кремль заявил, что Москва соблюдает месячный мораторий, несмотря на то что Киев продолжает наносить удары по российским энергетическим объектам, но Украина утверждает, что российские удары также продолжаются и что Киев согласится на паузу только в том случае, если будет подписан официальный документ.

Foreign Policy Кремль заявил, что Москва соблюдает месячный мораторий, несмотря на то что Киев продолжает наносить удары по российским энергетическим объектам, но Украина утверждает, что российские удары также продолжаются и что Киев согласится на паузу только в том случае, если будет подписан официальный документ.

Официальные лица США намерены встретиться со своими украинскими коллегами для проведения второго раунда переговоров после беседы с российской командой. Это, похоже, несколько успокоило европейских союзников Украины, которые по-прежнему обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп отворачивается от западных партнеров Вашингтона и вместо этого уступает желаниям Кремля.

Financial Times: Украину ждут разрушительные последствия, если соглашение о беспошлинной торговле с ЕС не будет продлено

Украина предупредила о «действительно разрушительных» последствиях, если приближающийся срок завершения действия соглашения о беспошлинной торговле остановит неограниченную торговлю с ЕС, поскольку страна борется с неопределенностью относительно долгосрочной поддержки со стороны США.

Financial Times Чрезвычайные торговые меры ЕС, которые отменили пошлины и квоты на украинский экспорт, должны истечь 5 июня, и осталось мало времени для их продления.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что Европейский союз является ключевым торговым партнером Киева. Именно поэтому для Украины было бы очень разрушительно, если бы Киев оказался в ситуации, которая была до конфликта.