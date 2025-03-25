Медведев назвал подлой атаку ВСУ на автомобиль с российскими журналистами в ЛНР
Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю, на котором передвигались российские журналисты по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в зоне спецоперации, является подлой атакой. Такое заявление 25 марта сделал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«Они были убиты в ЛНР в результате подлой атаки киевского режима», — говорится в телеграмме Союзу журналистов России, о которой сообщили журналистам в секретариате Совбеза.
Он отметил, что погибшие журналисты были настоящими патриотами, отличались честностью и бесстрашием. По его словам, представители российских СМИ считали своим профессиональным и гражданским долгом преподносить точную и оперативную информацию о происходящем на фронте.
Медведев подчеркнул, что совершивших нападение «ждет неминуемое возмездие».
24 марта в зоне спецоперации в результате атаки ВСУ на журналистскую машину погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель журналиста — новое преступление руководства Украины против свободы слова, которое не будет предано забвению.
Позже стало известно о гибели оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Уточнялось, что украинские боевики нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине. В результате обстрела также пострадал корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение.