Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Сийярто призвал ЕС не вмешиваться в переговоры России и США по Украине
Экономика
Число производителей БПЛА и их компонентов в МСП за три года выросло в два раза
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Защита блогера Блиновской обжаловала приговор
Сюжет:

Медведев назвал подлой атаку ВСУ на автомобиль с российскими журналистами в ЛНР

0
EN
Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю, на котором передвигались российские журналисты по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в зоне спецоперации, является подлой атакой. Такое заявление 25 марта сделал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Они были убиты в ЛНР в результате подлой атаки киевского режима», — говорится в телеграмме Союзу журналистов России, о которой сообщили журналистам в секретариате Совбеза.

Он отметил, что погибшие журналисты были настоящими патриотами, отличались честностью и бесстрашием. По его словам, представители российских СМИ считали своим профессиональным и гражданским долгом преподносить точную и оперативную информацию о происходящем на фронте.

Медведев подчеркнул, что совершивших нападение «ждет неминуемое возмездие».

Репортаж под обстрелом: военкор «Известий» Александр Федорчак погиб после украинской атаки в ЛНР
Убийц ждет справедливое наказание, уверены коллеги журналиста, замолчать очередное преступление Киева вряд ли получится

24 марта в зоне спецоперации в результате атаки ВСУ на журналистскую машину погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель журналиста — новое преступление руководства Украины против свободы слова, которое не будет предано забвению.

Позже стало известно о гибели оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели. Уточнялось, что украинские боевики нанесли прицельный удар двумя ракетами HIMARS по гражданской машине. В результате обстрела также пострадал корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, он получил тяжелое ранение.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025