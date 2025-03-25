Собянин рассказал о программе профориентации для московских девятиклассников

После запуска в столице программы комплексной профориентации ее прошли свыше 100 тыс. учеников. В нынешнем учебном году в ней участвуют более 45 тыс. девятиклассников, рассказал мэр Сергей Собянин.

Программа действует с 2023 года. Основная часть ее мероприятий проходит на флагманской площадке — в центре «Профессии будущего». По словам мэра, в центре школьники «участвуют в иммерсивной экскурсии с использованием современных, в том числе VR-технологий», а также могут побывать в первом в стране профориентационном 5D-кинотеатре. Кроме того, там же они могут пройти профтестирование и пообщаться с представителями колледжей.

Такой подход, подчеркнул Собянин, позволяет девятиклассникам лучше понять ситуацию на рынке труда, ознакомиться с многообразием специальностей и изучить те возможности, которые есть у московской системы образования.



На следующем этапе школьники могут пройти профессиональные пробы, которые проводятся на базе современных мастерских и лабораторий почти полусотни московских колледжей. «Ребята работают на высокотехнологичном оборудовании и набираются опыта от студентов и педагогов. Затем посещают с экскурсиями потенциальных работодателей», — рассказал градоначальник.