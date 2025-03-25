В Киеве в приемную депутата горсовета бросили бутылку с зажигательной смесью
В Киеве двое мужчин разбили окно приемной депутата регионального горсовета и забросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом 25 марта сообщили в главном управлении нацполиции Украины по Киеву.
Информация о попытке поджога приемной депутата поступила в столичную полицию.
«На месте происшествия правоохранительные органы обнаружили выбитое в помещении окно и бутылку с зажигательным веществом со следами горения на полу», — проинформировали на странице ведомства в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
За совершенные действия нарушителям может грозить до 10 лет лишения свободы.
Ранее, 20 марта, гражданский автомобиль взорвался в центре города Ровно на западе Украины. Уточняется, что событие квалифицировали как теракт.