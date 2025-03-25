Опубликованы кадры взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале
В результате взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале произошло частичное обрушение одноэтажного здания. Кадры инцидента 25 марта есть в распоряжении «Известий».
На видео удалось зафиксировать, что взрывная волна разрушила часть здания, в котором располагается салон. Произошло частичное обрушение крыши.
По данным МЧС России, в настоящее время пожар ликвидирован.
Информация о взрыве поступила на номер 112 в 09:49. На место сразу же выехали экстренные службы. После взрыва в здании начался пожар. В минздраве Дагестана сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека.