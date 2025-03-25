МЧС России сообщило о ликвидации пожара в магазине в Махачкале
В Махачкале устранили пожар в здании магазина сотовой связи. Об этом 25 марта сообщило МЧС России.
«Происшествие случилось на улице Шамиля. Площадь пожара — 15 квадратов», — проинформировали в Telegram-канале ведомства.
Согласно предварительным данным, в результате пожара пострадали четверо взрослых. Их госпитализировали в медицинские учреждения.
25 марта стало известно о пожаре в здании магазина сотовой связи в Махачкале. Уточняется, что возгорание произошло после взрыва газа. На месте работали 25 спасателей и семь единиц техники.