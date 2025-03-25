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Замкомандира «Грузинского легиона» заочно приговорили в ДНР к 24 годам колонии

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 24 годам колонии строгого режима замкомандира «Грузинского национального легиона» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Левана Пипию. Об этом 25 марта сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Уточняется, что фигурант признан виновным по ч. 1 ст. 359 УК РФ («Вербовка, обучение и иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте»), ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

Согласно данным ведомства, с 2016 по 2024 год Пипия находился на Украине, где стал членом «Грузинского национального легиона». Он занимался поиском наемников и отправкой их в зоны боевых действий.

«Также Пипия сообщал, что у «Грузинского национального легиона» на территории Украины имеется большое количество тренировочных баз и лагерей, расположенных в Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях, на которых он лично в качестве инструктора проводит обучение наемников», — указано на сайте ведомства.

В Генеральной прокуратуре отметили, что в 2018 году Пипия был назначен на пост замкомандира «Грузинского национального легиона» и принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. За свою работу он получил 6,9 млн рублей.

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24 марта верховный суд ДНР заочно вынес приговор 60-летнему гражданину Грузии Надиму Хмаладзе, признав его виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). За свои действия он получил вознаграждение на сумму более 745 тыс. рублей. Его приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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