В Москве прощаются с актрисой Голубкиной
Прощание с актрисой театра и кино, певицей, народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной началось в Москве. Видео с места 25 марта публикуют «Известия».
Церемония прощания проходит в храме Святителя Николая Чудотворца на Трех Горах. У входа установлены памятные венки и цветы от министра обороны России Андрея Белоусова и многих других.
Проводить народную артистку в последний путь пришло множество людей, среди которых друзья и коллеги Голубкиной, включая телеведущего Андрея Малахова и актрису Людмилу Максакову.
Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище.
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась 22 марта на 86-м году жизни. Она родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1964 году окончила ГИТИС. Первую свою роль актриса сыграла в образе Шурочки Азаровой в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Также она известна по ролям в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Трое в лодке, не считая собаки» и многих других.