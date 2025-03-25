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В Госдуме назвали атаку ВСУ на объекты энергетики в Крыму актом терроризма

Депутат Шеремет: атака ВСУ на объекты энергетики в Крыму — акт терроризма
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру Крыма рассматривается как акт терроризма. Об этом 25 марта заявил депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Такие судорожные атаки врага — акт терроризма. Они направлены на срыв мирных инициатив и доказывают, что с нынешним киевским режимом бесполезно вести переговоры», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Депутат также добавил, что украинский президент Владимир Зеленский и его команда не способны на конструктивный диалог. Он выразил мнение, что вскоре в этом убедятся и американцы.

Шеремет также подчеркнул, что киевский режим понесет ответственность за каждое свое преступление.

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В этот же день сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Крымом.

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