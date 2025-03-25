Профессор из Норвегии призвал завершить конфликт на Украине
Украинский конфликт не должен был начаться, заявил 25 марта профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, призвав к его немедленному завершению.
Дизен подчеркнул, что если бы Украина не лишилась нейтралитета в 2014 году, то не было бы никаких территориальных претензий.
«Даже в 2022 году Стамбульское мирное соглашение было сосредоточено исключительно на нейтралитете», — добавил профессор на своей странице в Х (бывш. Twitter).
Ранее, 23 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал парадоксальной милитаризацию Европы. Пресс-секретарь президента также обратил внимание, что Европа, «вместо того чтобы думать, как устранить первопричины конфликта», собирается добавить дополнительно к этим первопричинам контингенты стран НАТО, которые потенциально могут быть размещены на территории Украины.