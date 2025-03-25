Актеры Мадянов и Добровольская посмертно получили премию «Ника»

Заслуженный артист РФ Роман Мадянов и народная артистка России Евгения Добровольская 24 марта посмертно были удостоены премии «Ника» за роли второго плана.

«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра — 25 числа — будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна «Ника», — сказал сын актера Роман Мадянов, получая приз за отца в московском театре «Маска».

Продюсер фильма «Хуже всех» Федор Попов рассказал, что был тронут этой наградой, потому что ее получила Добровольская. Он также назвал ее великой актрисой.

После вручения призов за роли второго плана ведущие церемонии предложили почтить память ушедших в 2024–2025 годах кинематографистов. Видеоряд начался речью Добровольской из архива премии и завершился словами благодарности Мадянова.

Кинокартина «Анора» 2 марта в ходе церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе получила награду в номинации «Лучший фильм» и статуэтки за лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж фильма и лучшую режиссуру.

Тогда же стало известно, что американский актер Киран Калкин получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Настоящая боль». В этой категории номинантом также был российский актер Юра Борисов за роль в «Аноре».