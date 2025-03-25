В России создали универсальный двигатель для беспилотников
Новый электрический двигатель для беспилотников разработали в Передовой инженерной школе Московского авиационного института. Им могут комплектовать различные типы винтовых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Силовой агрегат преимущественно состоит из компонентов российского производства. При серийном производстве он может составить в своем классе конкуренцию китайским аналогам. Вместе с тем при незначительном изменении конструкции двигатель можно устанавливать на наземные и надводные дроны.
«Электродвигатели, главным образом, производят в Китае. Однако при сопоставимой стоимости разработка МАИ обладает лучшим качеством материалов и более высокими массо-энергетическими показателями. В частности, при частоте вращения 6800 оборотов в минуту двигатель может обеспечить длительную мощность до 12–13 кВт и кратковременно — до 16 кВт», — рассказал «Известиям» руководитель научно-исследовательского отдела кафедры «Электроэнергетические, электромеханические и биотехнические системы» МАИ Николай Иванов.
Он пояснил, что параметры двигателя разработчики улучшили за счет авторской методики вычислительного моделирования, которая позволила определить наиболее рациональные пути замыкания магнитного потока. В некоторых случаях прирост эффективности достигает 10%.
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Сдвиг по базе: в России создали универсальный двигатель для беспилотников