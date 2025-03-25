Пасечник: в ЛНР погибли шесть человек, включая трех сотрудников СМИ
В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кременском муниципальном округе Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли шесть человек, включая троих журналистов. Об этом 24 марта сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. <...> Также пострадал и 14-летний подросток, который получил осколочные ранения», — написал он в своем Telegram-канале, выразив соболезнования родным и близким погибших.
Он добавил, что при обстреле погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.
О гибели Федорчака стало известно ранее в этот день. Он работал на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) и Харьковской области. Последний репортаж Федорчака о ситуации на купянском направлении вышел в эфир 23 марта. Свои соболезнования также выразил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что гибель Александра Федорчака — это новое преступление руководства Украины против свободы слова, оно не будет предано забвению. Шеф-редактор специальных проектов «РИА Новости Крым» Ольга Леонова поделилась, что он был жизнелюбивым и легким человеком, чей талант раскрылся на телевидении.
Председатель Совета директоров Al Mayadeen Гассан бен Джидду выразил соболезнования в связи с гибелью корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне проведения специальной военной операции (СВО), отметив, что «нацистские силы» пренебрегают международными законами и не уважают правовую, профессиональную и этическую неприкосновенность журналистов.
В здании МИЦ «Известия» в знак скорби о погибшем корреспонденте издания установили мемориал.