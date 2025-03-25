Правительство может увеличить диапазон оптовых цен на 15% для бензина и на 25% для дизеля
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- Правительство может увеличить диапазон оптовых цен на 15% для бензина и на 25% для дизеля
В Минфине изучают расширение диапазона оптовых цен на топливо, при котором сохраняется право нефтяных компаний на демпферные выплаты. По информации «Известий», регуляторы обсуждают возможность разрешить нефтяникам отклоняться от индикативной цены на 15% и 25% на бензин и дизельное топливо соответственно. Это поможет снизить риски производителей от сезонных колебаний спроса.
В пресс-службе Минэнерго «Известиям» заявили, что «такие договоренности ведутся».
«Обсуждается возможность пересмотра действующих диапазонов с учетом принятых решений по изменению налоговой системы», — пояснили в ведомстве.
Ранее статс-секретарь — заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ и нефтяные компании изучают расширение разрешенного диапазона оптовых цен на топливо, при котором сохраняется право на демпфер, вопрос находится на этапе согласования приемлемых для всех сторон параметров.
Несмотря на то что в Минфине не видят предпосылок для роста цен на моторное топливо выше инфляции, собеседники «Известий» напоминают, что в прошлом году в России был принят закон о дополнительном увеличении ставок ряда акцизов на 2025–2027 годы, в том числе на моторное топливо. Рост акцизов в среднем составил 15%. При этом акциз в формуле расчета демпфера заморожен на уровне прошлого года, что приводит к снижению размера выплат нефтяникам.
Демпфирующий механизм был создан в 2018 году, а введен в январе 2019 года для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ, и наоборот. Демпфер выплачивается только в том случае, если средняя оптовая цена топлива за месяц не выросла больше, чем индикативная (условная внутрироссийская), на 10% на бензин и 20% на дизтопливо. Индикативная цена в 2025 году составляет 60 450 рублей за тонну для бензина и 57 200 рублей для дизтоплива.
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Игра на повышение: нефтяники могут получить демпферные послабления