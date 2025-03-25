Организаторов азартных игр обяжут проверять дееспособность и долги

Букмекерам, тотализаторам и казино запретят заключать пари с несовершеннолетними, недееспособными и теми, в отношении кого есть исполнительное производство. Соответствующие поправки в принятый в первом чтении законопроект в понедельник, 24 марта, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» источники в кабмине.

Поправки предусматривают, что организатор игр обязан не менее раза в сутки проверять дееспособность гражданина при приеме от него денег, рассказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Поправками не допускается заключение пари с несовершеннолетним лицом, ограниченным судом в дееспособности лицом, которое ставит свою семью в тяжелое материальное положение, а также лицом, в отношении которого возбуждено исполнительное производство, до прекращения или окончания такого производства», — отметил он.

Для проверки организаторы азартных игр смогут воспользоваться ГИС «Единая централизованная цифровая платформа в социальной среде», а также данными Федеральной службы судебных приставов.

Фонд пенсионного и социального страхования и организаторы азартных игр должны будут до сентября заключить соглашение об информационном взаимодействии, пояснил Груздев. Оно будет предусматривать передачу данных о дееспособности гражданина по запросам организаторов азартных игр. Законопроект, призванный усовершенствовать организацию и проведение азартных игр, в который и вносятся поправки, принят Госдумой в первом чтении в октябре 2024 года.

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Справки сделаны: казино обяжут проверять дееспособность игроков