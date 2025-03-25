В Еврокомиссии рассказали о будущем отношений ЕС и Норвегии
Норвегия — один из ближайших партнеров ЕС, стороны поддерживают очень тесное сотрудничество по вопросам внешней политики и политики безопасности, заявила «Известиям» пресс-секретарь ЕК Анитта Хиппер. Комментировать перспективы развития отношений с Осло в Брюсселе отказались.
«Норвегия поддерживает тесные отношения с ЕС в рамках Соглашения о Европейском экономическом пространстве и ряда других двусторонних соглашений. На данном этапе мы не можем поделиться подробностями», — подчеркнули в ЕК.
В Еврокомиссии добавили, что Осло и Брюссель ведут регулярный политический диалог по широкому кругу тем, включая партнерство в области безопасности и обороны и его согласование с мерами ЕС против российского правительства, а также применение санкций, направленных на ограничение возможностей России в конфликте на Украине.
В феврале правящую коалицию Норвегии покинула Партия центра из-за отказа соблюдать энергетические директивы ЕС.
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