Один человек погиб в результате пожара в многоэтажном доме в Тольятти
В результате пожара в многоэтажном доме в Тольятти погиб один человек. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В квартире многоэтажки загорелась мебель и бытовая техника. Очагом возгорания стала электрическая кухонная вытяжка, работавшая ночью. К сожалению, при пожаре погиб 42-летний мужчина», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что возгорание на площади 8 кв. м удалось потушить 26 сотрудникам МЧС и восьми единицам техники. Всего из дома эвакуировали 10 человек.
В этот же день произошло возгорание на крыше элитного жилого комплекса в центре Москвы. Позже сообщалось, что пожар удалось локализовать, а затем ликвидировать. На месте происшествия работали 70 специалистов и 20 единиц техники, о пострадавших не сообщалось.