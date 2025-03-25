В посольстве РФ рассказали о подталкивании Норвегии к вступлению в ЕС
В Норвегии сложилось мощное лобби, которое использует противоречия между США и ЕС для продвижения идеи членства Осло в Евросоюзе, заявили «Известиям» в посольстве России в Норвегии.
«Мощное проесовское лобби в Норвегии пытается использовать разгорающуюся «торговую войну» между Вашингтоном и Брюсселем в своих интересах, целенаправленно нагнетая через СМИ панические настроения и предлагая решение — как можно быстрее оформить членство страны в ЕС», — сказали там.
В сентябре пройдут очередные парламентские выборы, исход которых во многом определит судьбу возможного референдума по членству страны в Евросоюзе.
«Однако против вступления в ЕС по-прежнему выступает большинство норвежцев. В этой связи лидеры двух ведущих политсил страны — правящей Рабочей партии и правоконсервативной «Хёйре» — уже объявили, что не будут поднимать тему проведения нового референдума по вопросу евроинтеграции Норвегии не только в ходе предвыборной гонки, но и в рамках следующего парламентского периода, дабы не усугублять поляризацию общества по этой теме», — подчеркнули в посольстве.
Ранее замминистра иностранных дел Норвегии Мариа Вартерессиан заявила, что проведение нового референдума о вхождении страны в состав ЕС «реалистично», но не в ближайшие годы, а через 10 лет. В стране растет понимание и поддержка более тесного сотрудничества с ЕС, отметила политик.
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Пора на вход: Норвегию подталкивают к вступлению в Евросоюз