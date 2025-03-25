Додон рассказал о потере доверия граждан к властям Молдавии
В Молдавии за команду действующего президента Майи Санду может голосовать не более 25% населения, сообщил в интервью «Известиям» экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.
«По всем опросам за команду действующего президента сейчас может голосовать не более 25% населения. 75% населения Молдовы будут против партии власти. Понятно, что в диаспоре за рубежом и в Европе попытаются что-то сфальсифицировать, но это в любом случае не большинство», — отметил он.
В Партии социалистов намерены создавать коалиции с другими партиями, которые пройдут в законодательный орган для формирования парламентского большинства.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Для власти Молдовы принципиально важно, чтобы Путин и Трамп не договорились»