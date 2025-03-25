Додон рассказал о росте внешнего долга Молдавии

В Молдавии к концу 2025-го более чем в 2,5 раза вырастет долг правительства, внутренний и внешний, сообщил в интервью «Известиям» экс-президент республики, лидер Партии социалистов Игорь Додон.

«Уже четыре года Молдовой руководят PAS и Майя Санду, и всё это время у нас спад по большинству экономических и социальных показателей — в промышленности, в сельском хозяйстве, рекордный рост инфляции более чем на 70% суммарно за весь период. По результатам на конец этого года у нас более чем в 2,5 раза вырастет долг правительства, внутренний и внешний. Это провальный период для страны», — сказал он.

Додон добавил, что это произошло в том числе из-за присоединения Молдавии к антироссийским санкциям.

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