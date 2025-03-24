Промышленный технопарк построят на востоке Москвы
На востоке Москвы построят промышленный технопарк. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, в районе Новокосино появится современный промтехнопарк площадью 14 тыс. кв. м. Договор с инвестором заключается на пять лет, за которые он обязуется возвести производство, отмечает 360.ru. Там смогут размещаться предприятия электронной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной или любой другой сферы отмечает агентство городских новостей «Москва».
Всего в Москве более 90 масштабных инвестпроектов, которые позволят создать свыше 60 тыс. рабочих мест, уточняет РИАМО.