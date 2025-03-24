Собянин рассказал о модернизации МКНЦ им. Логинова

Модернизацию МКНЦ им. Логинова — одного из пяти якорных онкологических стационаров столицы — планируется завершить в 2026 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В настоящее время идут работы в трех корпусах: двух лечебных и одном лабораторном. Здания были построены около полувека назад. Корпуса будут связаны с основным зданием крытыми переходами.

«Пациенты смогут проходить диагностику, а также получать высокотехнологичное лечение и диспансерное наблюдение в одном месте. Это обеспечит преемственность и комфорт пациентов на стационарном и амбулаторном этапах», — отметил Собянин.

В обновленных зданиях будут работать гематологический центр, отделение оперативной эндоскопии, онкохирургические, урологическое и реанимационное отделения. Там же расположатся операционные, лаборатории цитогенетики и иммунологического типирования тканей.

В 2023 году здесь был открыт лечебно-диагностический комплекс. Его оснастили новейшим оборудованием: специалистам стали доступны, в том числе робот-ассистированные хирургические системы, аппараты для проведения радиоизотопной диагностики, линейные ускорители.