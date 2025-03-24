Уголовное дело возбуждено по факту обстрела храма XIX века в Курской области

По факту обстрела Свято-Троицкого храма, расположенного в городе Судже Курской области, возбудили уголовное дело. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 243 УК РФ («Террористический акт»; «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»)», — проинформировала пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что в марте 2025 года боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно обстреляли Свято-Троицкий храм. Это здание является объектом культурного наследия. Из-за обстрела храм поврежден и частично разрушен.

По факту инцидента в рамках проведения следственных работ установят и привлекут к ответственности военных ВСУ, которые имеют отношение к совершенному преступлению.

Ранее в этот день «Известия» публиковали кадры, где слышно колокольный звон, который раздался над Суджей впервые после ее освобождения. В каждый из колоколов Свято-Троицкого храма позвонил боец теробороны с позывным Деснай.