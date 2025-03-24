Водителя рейсового автобуса задержали после смертельного ДТП в Крыму

Водителя рейсового автобуса задержали после ДТП в Крыму, в котором погибли шесть человек. Об этом 24 марта сообщил Следственный комитет России (СК РФ).

«Водитель автобуса задержан в качестве подозреваемого. Следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — указано в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным СК РФ, у предприятия, ответственного за автобус, были изъяты документы, касающиеся технического состояния транспортного средства, а также прохождения предрейсового осмотра водителя.

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе в Крыму в районе села Укромное Симферопольского района в этот же день. В МВД по региону сообщили, что шесть человек погибли, 36 человек доставили в больницы, 17 из них госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).