Суд признал геноцидом народов СССР преступления нацистов в Мурманской области

Суд признал геноцидом народов СССР преступления немецких нацистов в Мурманской области в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом 24 марта сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«Основываясь на архивных документах, следствию удалось воссоздать объективную картину совершения гитлеровцами жестоких преступлений против мира и человечности, которые повлекли гибель и ранения мирных жителей и массовые разрушения на территории Мурманской области», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что столица Кольского Заполярья являлась стратегической целью захватчиков. С самого начала ВОВ на Мурманск авиацией противника были сброшены тысячи фугасных бомб, а объекты гражданской инфраструктуры подвергались жесточайшей бомбардировке. При этом мурманчане не прекращали трудиться, чтобы внести свой вклад в победу.

«Собранные следствием доказательства преступной деятельности немецко-фашистских захватчиков на территории Мурманской области стали еще одним подтверждением бесчеловечного гитлеровского плана по истреблению советского народа», — заключили в СК.

Ранее, 14 февраля, Генпрокуратура РФ сообщила о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Архангельской области в годы ВОВ. Также признали геноцидом преступления, совершенные на архипелаге Новая Земля, в Белом, Баренцевом и Карском морях.