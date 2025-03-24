Семь человек погибли и еще 50 пострадали в ДНР от атак ВСУ за неделю

Семь человек погибли и еще 50, включая четверых детей, пострадали в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за вооруженной агрессии со стороны Украины за минувшую неделю. Об этом 24 марта сообщила омбудсмен региона Дарья Морозова в Telegram-канале.

Общее число гражданских лиц, погибших в ДНР за всё время вооруженной агрессии ВСУ, достигло 9631 человека, среди которых 244 ребенка. Кроме того, ранения за это время получили 15 482 человека, в том числе 998 детей.

23 марта при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в ДНР пострадали пять мирных жителей. Тогда управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) сообщило, что ВСУ за сутки совершили 11 обстрелов по территории ДНР. Десять атак зафиксировали на горловском направлении и одну — на светлодарском.