Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян обсудили диалог РФ и США по Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, в ходе которого стороны обсудили переговоры РФ и США по урегулированию конфликта на Украине, сообщила 24 марта пресс-служба Кремля.

«Лидеры обсудили нынешнее развитие российско-американского диалога с целью поиска путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализации двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном», — указано на сайте главы государства.

Аль Нахайян поддержал предпринимаемые Россией и США усилия, а также приветствовал проходящие в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран. Российский лидер, в свою очередь, поблагодарил коллегу за посредничество ОАЭ при осуществлении обменов военнопленными между Россией и Украиной.

Также оба лидера высказались за дальнейшую поддержку в реализации взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях двух стран, кроме того, договорившись поддерживать плотную координацию в формате ОПЕК+.

Ранее в этот день сообщалось, что переговоры между РФ и США начались. Российская делегация прибыла в Эр-Рияд на переговоры с американской стороной 23 марта. Тогда же помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что Вашингтон и Москва обсудят территориальные вопросы, а также прекращение боевых действий в акватории Черного моря.