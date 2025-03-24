Женщина умерла после операции в частной клинике в Махачкале

Женщина умерла после проведения операции в частной клинике в Махачкале, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом 24 марта сообщили в Telegram-канале следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан.

Как уточняется, 10 марта в лечебно-диагностический центр в Махачкале обратилась местная жительница. В тот же день ей была проведена операция, после которой она была переведена в палату интенсивной терапии. Однако в течение суток состояние пациентки ухудшилось, что привело к остановке сердца. По факту смерти пациентки в частной клинике была организована следственная проверка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении ведомства.

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