На Украине не уволили ни одного из 74 прокуроров с фиктивной инвалидностью

Генеральная прокуратура Украины не собирается увольнять прокуроров, которые оформили себе поддельную инвалидность и получили за нее выплаты. Об этом 24 марта сообщили в местной общественной организации «Центр противодействия коррупции» со ссылкой на ответ генпрокуратуры страны.

Министерство здравоохранения страны аннулировало инвалидность у 74 из 526 прокуроров, которые их имеют. Однако в генпрокуратуре не видят оснований для увольнения этих сотрудников.

Ранее, 22 октября 2024 года, глава генеральной прокуратуры Украины Андрей Костин подал прошение об отставке. Это произошло на фоне выявления в украинских госорганах случаев предоставления фиктивной инвалидности для чиновников.

Позднее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на фоне скандала с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами предложил ввести штрафы в размере двойной пенсионной выплаты.