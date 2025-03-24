Сбившего школьника на севере Москвы водителя грузовика арестовали

Водитель грузовика, обвиняемый в совершении ДТП, в котором погиб ребенок, заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы в понедельник, 24 марта.

«С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа заключен под стражу 44-летний водитель грузового автомобиля, обвиняемый в совершении ДТП, в результате которого погиб малолетний мальчик. В судебном заседании обвиняемый возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу и просил избрать ему запрет определенных действий», — сказали в прокуратуре агентству городских новостей «Москва».

22 марта в Москве было возбуждено уголовное дело, после того как водитель грузовика насмерть сбил ребенка 2013 года рождения.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, сообщает 360.ru. Им оказался 44-летний иностранный гражданин. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть»).