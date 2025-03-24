Киевский режим является инструментом Европы против России. Об этом 24 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

«Это выкормленные нацисты для очередной попытки поставить под расистские нацистские знамена всю Европу для войны против Российской Федерации», — сказал он.

Лавров отметил, что Запад с пренебрежением относится к многочисленным нарушениям международных обязательств, совершаемым украинскими властями. Кроме того, министр иностранных дел добавил, что на Украине систематически уничтожается всё русское — язык, культура, средства массовой информации и каноническое православие.

Лавров 2 марта указал на желание представителей европейских стран продолжить украинский кризис. По его словам, команда президента США Дональда Трампа прямо говорит о желании завершить все конфликты, в то время как Европа требует «продолжения банкета».