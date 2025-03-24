Жительница Запорожской области погибла при атаке ВСУ
При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Верхняя Кринца Запорожской области погибла мирная жительница. Об этом 24 марта сообщил заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий в Telegam-канале.
«В результате атаки произошло возгорание дома и автомобиля, который находился во дворе, погибла женщина 1939 года рождения, женщина 1967 года рождения госпитализирована со множественными ожогами», — написал замгубернатора.
Позже по населенному пункту было нанесено еще два удара беспилотниками. В результате атаки были повреждены здания, о пострадавших не сообщалось.
Ранее, 21 марта, в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР) при атаке боевиков ВСУ погиб мирный житель. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.