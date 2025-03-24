Минфин Украины испугался последствий от возвращения пошлин ЕС
Власти Украины опасаются разрушительных последствий, если Евросоюз (ЕС) не сохранит беспошлинный торговый режим. Об этом британской газете Financial Times заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.
«Евросоюз — наш ключевой торговый партнер, поэтому для нас было бы разрушительным оказаться в ситуации, которая была до конфликта», — приводит его слова издание.
Авторы также привели официальные данные, согласно которым общий доход от экспорта на Украине составил $41 млрд и десятую ее часть принесла именно торговля с ЕС.
Отмечается, что блок и украинские чиновники договорились расширить взаимный доступ к рынкам друг друга, однако прогресса в этом они так и не достигли, и теперь обе стороны опасаются, что времени для продления беспошлинного режима остается слишком мало.
17 марта совет ЕС одобрил выплату Украине в размере €3,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи киевскому режиму со стороны объединения. Киев удовлетворил все необходимые условия для очередного транша, включая реформы по повышению выработки возобновляемой энергии, упрощение процедур по пересечению границы и разработку стратегии развития сельского хозяйства.
Позднее, 23 марта, сообщалось, что ЕС испытывает нехватку как сил, так и желания для быстрой помощи Киеву. Уточнялось, что блок заблуждался, полагая, что может действовать наравне с США.