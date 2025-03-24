Власти Украины опасаются разрушительных последствий, если Евросоюз (ЕС) не сохранит беспошлинный торговый режим. Об этом британской газете Financial Times заявил украинский министр финансов Сергей Марченко.

«Евросоюз — наш ключевой торговый партнер, поэтому для нас было бы разрушительным оказаться в ситуации, которая была до конфликта», — приводит его слова издание.

Авторы также привели официальные данные, согласно которым общий доход от экспорта на Украине составил $41 млрд и десятую ее часть принесла именно торговля с ЕС.

Отмечается, что блок и украинские чиновники договорились расширить взаимный доступ к рынкам друг друга, однако прогресса в этом они так и не достигли, и теперь обе стороны опасаются, что времени для продления беспошлинного режима остается слишком мало.

17 марта совет ЕС одобрил выплату Украине в размере €3,5 млрд в рамках программы макрофинансовой помощи киевскому режиму со стороны объединения. Киев удовлетворил все необходимые условия для очередного транша, включая реформы по повышению выработки возобновляемой энергии, упрощение процедур по пересечению границы и разработку стратегии развития сельского хозяйства.

Позднее, 23 марта, сообщалось, что ЕС испытывает нехватку как сил, так и желания для быстрой помощи Киеву. Уточнялось, что блок заблуждался, полагая, что может действовать наравне с США.