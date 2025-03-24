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Ликсутов рассказал о расходовании средств от платных парковок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Больше 10 млрд рублей, полученных Москвой от оплаты городских парковок, авансом направили на благоустройство дворовых территорий в текущем году. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря средствам от платных парковок в Москве ежегодно приводят в порядок дворовые территории. По инициативе мэра Москвы Сергея Собянина доходы от уличных парковок направляют на благоустройство придомовых территорий. Например, в прошлом году провели ремонт и обновили около 1 тыс. дворов», — отметил Ликсутов.

Средства, полученные от оплаты парковок, ежегодно авансом передают в районные управы, которые направляют их на обустройство детских и спортивных площадок, ремонт пешеходных зон и проезжей части, озеленение придомовых территорий. Кроме того, деньги идут на работы по развитию дорожной инфраструктуры: установку знаков дорожного движения, создание пешеходных переходов, парковочных карманов и искусственных неровностей. При этом жители самостоятельно решают, что следует обновить в первую очередь. Для этого нужно обратиться с предложениями к муниципальным депутатам.

Ранее в марте Ликсутов рассказывал, что за два года автомобилисты 55,4 млн раз пополнили свой счет в приложении «Парковки России» без комиссии. Он пояснил, что оплату комиссии, которую выставляют банки за совершение операций в приложении, берет на себя город, стремясь сделать «городские сервисы удобнее и доступнее».

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