В Белоруссии началась проверка боевой готовности вооруженных сил

По поручению белорусского лидера Александра Лукашенко начата проверка боеготовности вооруженных сил. Об этом 24 марта сообщили в министерстве обороны Белоруссии.

«Личному составу одной из воинских частей предстоит выполнить комплекс мероприятий по подготовке техники и вооружения к выполнению учебно-боевых задач, в том числе осуществить загрузку материальных средств и осуществить выдвижение на один из полигонов вооруженных сил», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В будущем привлекаемым к проверке подразделениям предстоит организовать мероприятия по инженерному оборудованию, маскировке, охране и обороне в назначенном районе. Также им необходимо выполнить контрольные стрельбы из штатного оружия.

В ведомстве добавили, что привлекут ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА) и авиацию для создания боевой обстановки с учетом опыта современных военных конфликтов.

Ранее, 14 марта, Лукашенко сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» в скором времени поступит на вооружение белорусской армии. По его словам, пусковую часть к этой ракете производят в Белоруссии.