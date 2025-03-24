Кулемзин рассказал о перспективах восстановления Марьинки и Красногоровки в ДНР

Освобожденные Марьинка и Красногоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) не будут забыты, рано или поздно их восстановят. Об этом 24 марта заявил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин.

«Марьинка и Красногоровка включены в наш муниципальный округ, и по ним разрабатывается генеральный план», — сказал он Донецкому агентству новостей (ДАН).

При этом Кулемзин добавил, что в этих городах остается множество взрывоопасных предметов. Также он подчеркнул, что, возможно, будет легче привлечь инвесторов для строительства новых жилых домов ближе к центру Донецкой агломерации, где спрос со стороны жителей будет выше.

Глава городского округа также отметил, что при восстановлении Марьинки и Красногоровки следует обратить внимание на развитие промышленных предприятий, а не только на жилой сектор.

25 декабря 2023 года занимавший тогда пост главы Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки. 10 сентября 2024 года Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Красногоровка.