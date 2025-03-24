Председатель входящей в правительственную коалицию Республики Словацкой Национальной партии Андрей Данко выступил за отмену антироссийских санкций. Об этом он заявил 23 марта в интервью TV JOJ, которое опубликовано на YouTube-канале.

«Я выступаю за отмену антироссийских санкций. Я поддерживаю [премьер-министра Словакии] Роберта Фицо, и я молю Бога, чтобы мы голосовали так, как голосуют венгры», — рассказал Данко.

По его словам, санкции против России вредят самому Евросоюзу (ЕС).

Согласно мнению политика, Европа теряет лидерские позиции. Он отметил, что тяжелая промышленность уходит в Индию, в Китай.

Ранее, 22 марта, депутат Европарламента (ЕП), член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и общественного движения «Остановите санкции» Арно Бауземер сообщил о банкротствах в Германии из-за антироссийских санкций. По его словам, ФРГ сильно пострадала из-за введенных ограничений, в отличие от РФ.