Пожар на нефтебазе на Кубани локализовали на площади 1250 кв. м

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края локализовали на площади 1250 кв. м. Об этом 24 марта сообщил оперативный штаб региона.

«По состоянию на 13:00 потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров. Горение самого резервуара продолжается», — указано в Telegram-канале оперштаба.

Отмечается, что в ночь на 24 марта горящий резервуар «сложился», при этом площадь возгорания не увеличилась. Параллельно с тушением пожара идет охлаждение нетронутых огнем емкостей на нефтебазе.

С возгоранием сейчас борются 467 человек, 185 единиц техники и четыре пожарных поезда.

«Остается закрытым движение автотранспорта на участке трассы Краснодар – Кропоткин – Ставрополь, организован объезд через станицы Кавказскую и Темижбекскую», — добавили в оперштабе.

О пожаре на нефтебазе стало известно 19 марта. Он произошел из-за падения обломков беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Работников дежурной смены предприятия эвакуировали.

21 марта на горящей нефтебазе произошел взрыв, в результате которого пострадали двое пожарных. В тот же день удалось ликвидировать горение в обваловании одного из резервуаров.