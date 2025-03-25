Эксперт назвала причины набора лишнего веса с точки зрения психологии

С психологической точки зрения причины избыточного потребления калорий и появления лишнего веса могут быть связаны с непринятием себя и стрессом. Об этом рассказала «Известиям» 25 марта психолог Юлия Воробьева.

«Наличие лишнего веса и невозможность от него избавиться кроются в метапозиции «ребенок», — считает эксперт.

По ее словам, психосоматика появления лишнего веса заключается в желании защититься от мира, казаться больше, «иметь вес» в обществе.

«Давайте разберемся в причинах появления лишнего веса, что именно мы заедаем: непринятие себя, стресс, вторичные выгоды», — уточнила специалист.

В случае непринятия себя набор лишнего веса — это попытка компенсировать психологический дискомфорт, повысить свою значимость и привлечь внимание за счет увеличения размеров. При этом человек может сравнивать себя с другими людьми, не понимать своих ценностей, зависеть от оценки других.

«Как ребенок узнает о том, что он хороший? Ему об этом говорят родители. Взрослый человек сам может определить, в чем он силен, а где не очень, и принимает решения: акцентировать сильные качества или развивать слабые. Ему не нужно задабривать себя вкусняшками, чтобы отвлечься от осознания, что он другой, и переключать внимание», — сказала психолог.

Также, находясь в стрессовом состоянии, человек может переживать, что не справится с трудностями, не выдержит испытания взрослой жизни, поэтому больше ест.

Говоря о вторичных выгодах, специалист отметила, что человеку с лишним весом стоит задать себе вопрос: что он получает от такого своего состояния? Например, по ее словам, некоторые люди переедают, потому что боятся близких отношений с противоположным полом. Для них это своего рода защита от отношений.

«Взрослая позиция: изменить свою жизнь и менять до тех пор, пока она не станет вас устраивать полностью. Выход из привычного, даже стрессового состояния — эта непростая задача под силу взрослой, осознанной личности, которая понимает, что есть цель, есть препятствия и есть готовность их проходить», — подчеркнула Воробьева.

По мнению эксперта, в тандеме работы над телом и психикой можно решить возникшую проблему с набором лишнего веса. При этом важны как диагностика у психолога, так и у эндокринолога.

Ранее, 29 января, врач-гастроэнтеролог, эндоскопист клиники Gastro Clinic Натия Чехоева рассказала «Известиям», что систематическое потребление избыточного количества калорий неизбежно перегружает организм. Это не только увеличивает массу тела, но и создает нагрузку на внутренние органы, в том числе на сердце, печень, поджелудочную железу.