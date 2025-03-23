При падении обломков БПЛА в Астраханской области повреждены жилое здание и авто
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- При падении обломков БПЛА в Астраханской области повреждены жилое здание и авто
В северной части Астраханской области при падении обломков беспилотников (БПЛА) было повреждено жилое здание и автомобиль. Об этом 23 марта заявил губернатор региона Игорь Бабушкин.
«По данным Минобороны 20 дронов нейтрализовано. К сожалению, при падении обломков одного из БПЛА пострадало жилое строение, автомобиль», — отметил губернатор Астраханской области в своем Telegram-канале.
Бабушкин отметил, что атаку БПЛА войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали в штатном режиме.
В этот же день стало известно об уничтожении 59 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ в течение прошедшей ночи. Их ликвидировали средствами ПВО.